Nel calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che si svolgeranno in Sicilia da aprile a fine anno 2023, approvato ieri con apposito decreto dall’Assessorato Regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, è presente anche il Comune di Agrigento e la sentita e tanto attesa Festa di San Calogero, il santo più amato dagli agrigentini.

“Come più volte dichiarato dall’Assessore Regionale, Elvira Amata- dice l’assessore alla cultura del comune di Agrigento, Costantino Ciulla- anche in occasione della recente e gradita visita ad Agrigento per la festa del “Mandorlo in fiore”, l’attenzione per il nostro territorio sarà massima ai fini della promozione del nostro patrimonio storico, artistico, culturale, materiale e immateriale così da consentire un incremento dei flussi turistici e di conseguenza una crescita e uno sviluppo economico per il nostro tessuto produttivo che, è bene ribadire, può alimentarsi esclusivamente di quella che è la naturale vocazione turistica e culturale.

La scelta di inserire Agrigento e la festa di San Calogero nel calendario ufficiale degli eventi di grande richiamo turistico in Sicilia, così come assicurato dall’assessore verrà certamente inserita nel calendario 2024 anche la festa del “Mandorlo in fiore”, non nasce a caso ma è frutto di una intensa e fattiva sinergia tra l’Amministrazione Comunale ed il Governo Regionale. Un plauso e un ringraziamento, quindi, all’Assessore Elvira Amata per l’attenzione e la sensibilità rivolta alla nostra comunità agrigentina per i segnali concreti e tangibili che arrivano dalla Regione. Sono certo che avremmo modo di lavorare su grandi progetti volti a soddisfare l’unico comune obiettivo, cioè quello di offrire una valida programmazione di iniziative per lo sviluppo di Agrigento e dell’intera Sicilia.

Sulla stessa linea d’onda intrapresa dalla Regione Siciliana, anticipo che nell’ambito della promozione delle attività e degli eventi che caratterizzeranno la prossima stagione estiva, al Comune stiamo già lavorando alla stesura di un calendario di alta qualità per la kermesse “Destinazione Agrigento” che spazierà, come ormai noto, dal teatro ai festival musicali, dalle rassegne cinematografiche agli eventi sportivi, dalla presentazione di libri alla promozione di prodotti enogastronomici passando dai festeggiamenti in onore di San Calogero, con le tradizionali e suggestive processioni religiose e gli eventi collaterali come “‘U Venniri a Villa”, per finire ai grandi concerti d’autore.”