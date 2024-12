Agrigento – Si è chiuso con applausi e parole di apprezzamento il doppio appuntamento al Teatro Pirandello, dove martedì e mercoledì è andato in scena “Chi è Io?”, commedia brillante scritta e diretta da Angelo Longoni. Protagonista d’eccezione, Francesco Pannofino, affiancato da Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino.

Al termine delle repliche, gli attori hanno sottolineato la straordinarietà dell’esperienza vissuta sul palcoscenico agrigentino. “Uno dei teatri più belli d’Italia”, ha dichiarato Francesco Pannofino, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per il calore del pubblico.

Anche gli altri interpreti hanno elogiato il prestigio del Teatro Pirandello, confermandolo come una delle eccellenze culturali del Paese. Lo spettacolo ha conquistato gli spettatori, unendo ironia e riflessioni profonde in un mix capace di divertire e far pensare, consolidando ancora una volta il ruolo del Pirandello come punto di riferimento per il teatro di qualità.

