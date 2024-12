Il personale della Guardia di finanza, ha arrestato S.B., 36 anni di Favara, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato bloccato dopo la consegna, da parte di un corriere, di una scatola contenente cica 100 grammi di hashish. Le Fiamme gialle hanno esteso la perquisizione nella sua abitazione di Favara trovando cinque buste di marijuana, quattro involucri con altri quattro grammi di hashish, una dose di ecstasy, oltre a un bilancino di precisione e poco più di 2.000 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Il favarese, nell’attesa dell’udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari. Durante l’interrogatorio, assistito dall’avvocato Salvatore Cusumano, ha ammesso di essere il destinatario del pacco aggiungendo che la droga la teneva in casa per uso personale. Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, dopo la convalida dell’arresto, ha rimesso in libertà il trentaseienne, applicandogli l’obbligo di dimora a Favara.

