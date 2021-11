Universo scuola Fortitudo, riparte il contenitore di progetti dedicati alla scuola

Riparte quest’oggi, dopo circa due anni di stop forzato, Universo Scuola Fortitudo, il contenitore di progetti ideati dalla Fortitudo Agrigento e dedicati al mondo della scuola in tutti i suoi gradi.

Questa mattina infatti, il Liceo Scientifico Leonardo, e nello specifico le classi 5^A e 5^B hanno partecipato alle prime 5 ore di seminario del progetto “Professionisti di domani”, dedicato agli studenti delle scuole superiori e che si incardina nei percorsi ministeriali di Alternanza Scuola Lavoro. Il laboratorio didattico ha come finalità quella di aprire i giovani studenti al mondo della comunicazione e del marketing sportivo, ma soprattutto di formarli relativamente alle professionalità del mondo dello sport, e del basket nello specifico, professionalità estremamente variegate e non necessariamente legate all’aspetto atletico, bensì quello appunto della comunicazione, del marketing e della gestione societaria e dirigenziale. Il percorso prevede un numero di sette incontri per un totale di circe 35 ore di lezione sia didattica che di tipo formativo con momenti di pratica ed esercitazione sul campo; il calendario degli incontri infatti, prevede un’alternanza tra la sede del Liceo Scientifico Leonardo e gli spazi del PalaMoncada, proprio per offrire ai ragazzi la possibilità di mettere in atto quanto appreso durante le canoniche lezioni svolte a scuola. Tutor delle classi sono le professoresse Donatella Cassaro e Maria Fortunata Casimiro che gestiranno i gruppi di lavoro insieme al nostro DS Cristian Mayer e la nostra responsabile marketing Laura Vento. Proprio Laura ci ha raccontato dell’iniziativa: “Siamo felicissimi di ripartire con i progetti scuola. In questi anni di pandemia abbiamo sofferto immensamente lo stop forzato e la solitudine del palazzetto vuoto, privo di tifosi, ma soprattutto dei ragazzi che sono il motore della nostra società e a cui da sempre dedichiamo tanta attenzione. Universo Scuola Fortitudo è nato da tante idee mie e di Cristian e negli anni è diventato una vera e propria certezza per le scuole del territorio, tanto da portare la Fortitudo ad essere una delle prime società sportive in Italia ad essere accreditate al Ministero della Pubblica Istruzione. Oltre questo ciclo di seminari ci sono la Fortitudo School Cup, torneo studentesco fiore all’occhiello della nostra Effe, i progetti dedicati ai più piccoli della scuola primaria che si svolgeranno nei periodi di Natale e Pasqua e tante altre attività incrementate quest’anno dall’Academy e dal Minibasket, su cui la società e il nostro Presidente puntano tantissimo. Speriamo che questa ripartenza sia da stimolo a tanti ragazzi, sia per avvicinarsi alla Fortitudo, ma in generale al mondo della pallacanestro anche da un punto di vista professionale”.