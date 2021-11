Crisi finanziaria, a Roma la manifestazione dei sindaci siciliani

I sindaci siciliani tornano a Roma per manifestare e denunciare, ancora una volta, le gravi criticità finanziarie e organizzative in cui, ormai da troppo tempo, versano gli enti locali dell’Isola e per chiedere al governo nazionale urgenti provvedimenti di carattere normativo e finanziario. Chiedono una legge speciale per salvare i Municipi dal rischio di un collasso complessivo del sistema. Alla manifestazione hanno aderito CGIL, CISL, UIL, e Forum Terzo Settore . L’ANCI Sicilia, nel corso degli incontri istituzionali, questa mattina ha voluto accendere i riflettori sui dati allarmanti dell’Isola in cui, ad oggi, solamente 152 comuni su 391 hanno approvato il Bilancio di previsione 2021-2023, appena 74 comuni hanno approvato il consuntivo 2020 e circa 100 comuni si trovano già in dissesto o sotto Piano di riequilibrio. Oltre alle questioni finanziarie i sindaci siciliani evidenzieranno anche le difficoltà di carattere organizzativo: i posti vacanti, ad esempio, nelle piante organiche dei comuni siciliani, mancano circa 15 mila unità tra cui circa 4000 fra dirigenti e categorie D. I primi cittadini dell’Isola chiedono anche di essere messi nelle condizioni di approvare i bilanci nei termini previsti. Secondo l’Associazione dei comuni siciliani, in base a questa situazione drammatica, appare sempre più utopistico pensare di erogare servizi di qualità a cittadini e imprese e sperare di poter utilizzare in maniera efficace le risorse della Programmazione Comunitaria 2021-2027 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Inoltre l’ANCI Sicilia specifica che le norme previste dalla Legge di Stabilità per l’Isola non risolvono in alcun modo le criticità oggetto della manifestazione. Diversi i sindaci della provincia presenti alla manifestazione. A loro sostegno anche l’assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto. Tra i primi cittadini presenti anche Franco Miccichè , sindaco di Agrigento, e quello di Naro,Maria Grazia Brandara.”Questa mattina noi sindaci agrigentini siamo presenti a Roma- dichiara Brandara- per sostenere le nuove norme sul risanamento finanziario, sui bilanci e sulle assunzioni in deroga. Siamo qui per chiedere di colmare le carenze di organico e superare la crisi economico-finanziaria che condanna la maggior parte degli Enti.” Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, anche lui a Roma, tra le altre cose, da primo cittadino un’isola di frontiera costantemente interessata dal fenomeno dei flussi migratori, vuole ribadire “la necessità- afferma- che il governo nazionale predisponga misure concrete a sostegno della mia comunità che non ha mai fatto venir meno il proprio impegno per l’accoglienza umanitaria”.