Sindaci a Roma. Il primo cittadino di Santo Stefano Quisquina: “Serve un’azione di sistema che coinvolga tutti”

“Oggi a Roma con i sindaci siciliani per la manifestazione indetta da ANCI Sicilia per porre al Governo e al Parlamento il tema dello stato di crisi dei Comuni siciliani. Le criticità finanziarie e gestionali dei comuni nella maggior parte tra l’altro in assoluta carenza di figure professionali in organico sono insostenibili e possono essere risolte soltanto con un’azione di sistema che coinvolga tutti i livelli, politici e istituzionali, regionali e nazionali.” Lo sostiene Francesco Cacciatore, presidente Regionale di Ali Autonomie Locali e Sindaco di S. Stefano di Quisquina.

“In queste condizioni per i Sindaci è impossibile erogare i servizi a cittadini e imprese- continua- e questa situazione non potrà che peggiorare nei prossimi mesi in vista dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).”