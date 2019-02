Università, il rettore Fabrizio Micari presenta i nuovi Corsi della sede di Agrigento

Domani, mercoledì 6 febbraio, alle 11.00, nell’Aula Magna “Luca Crescente” della sede didattica del Polo territoriale universitario di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo (via Quartararo 6, Agrigento), il Rettore, prof. Fabrizio Micari, presenterà i nuovi corsi di laurea in Architettura e Ambiente Costruito, Economia e Amministrazione Aziendale e Scienze dell’Educazione, che insieme al corso già attivo in Servizio Sociale, costituiranno la nuova offerta formativa per l’Anno Accademico 2019/2020.

Ecco chi saranno gli intervenuti

Interverranno il Presidente di “Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento”, Pietro Busetta, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Giuseppe Termine, il Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Lucio Melazzo, i proff. Andrea Sciascia, Francesco Maggio, Fabio Mazzola, Gioacchino Lavanco, Giulio Gerbino, il Direttore Generale dell’Università di Palermo, Antonio Romeo, il Coordinatore dei Poli decentrati dell’Università di Palermo, Ettore Castorina, Autorità Religiose, Civili e Militari, docenti e studenti della sede di Agrigento. Concluderà l’incontro il Sindaco di Agrigento, Calogero Firetto.