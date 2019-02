Agrigento, è ufficiale: la Cattedrale riapre per il pontificale di San Gerlando

Festa di San Gerlando, festa per la cattedrale. In occasione del santo patrono dell’arcidiocesi di Agrigento, il duomo sarà riaperto al culto. L’annuncio ufficiale è stato dato in una conferenza stampa.

Riaprire la Cattedrale di San Gerlando, ad Agrigento, in occasione della prossima festività del Santo patrono, ossia il 25 febbraio: l’obiettivo della Curia agrigentina è stato raggiunto.

Il parroco della cattedrale agrigentina don Giuseppe Pontillo aveva posto l’obiettivo lo scorso 7 gennaio. La Cattedrale che in questi anni è stata aperta solo parzialmente per consentire le visite dei turisti sarà riaperta. La cattedrale era stata chiusa nel 2011 a seguito delle crepe che si erano registrate per i diversi cedimenti della monumentale.

Questi anni, ha detto il responsabile dei Beni culturali dell’Arcidiocesi e parroco della Cattedrale don Giuseppe Pontillo, sono stati di attesa ma anche di incomprensioni.

Ora tornerà ad ospitare funzioni religiose. La riapertura è stata assicurata grazie ad un doppio fronte di interventi. In questi mesi si è lavorato all’interno ponendo una serie di “catene” collocate attorno all’edificio per consolidarlo e rafforzarne la staticità.

La Cattedrale di Agrigento era chiusa al culto dal 25 febbraio 2011. Esattamente 8 anni dopo la guarigione della “mamma malata”.

Sul sito della curia, per molto tempo, è stato visibile in timer che contava i giorni della città orfana della sua cattedrale. Fatto il primo passo, però, sarà indispensabile non fermarsi. Conclusi i lavori all’interno, bisognerà partire con quelli all’esterno. Vale a dire consolidare il colle. Le opere saranno realizzate nell’ambito di un progetto complessivo, messo a bando nel marzo del 2018 nell’ambito del cosiddetto Patto per la Sicilia che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro. Le offerte presentate sono sei e l’iter della commissione aggiudicatrice è giunto alle battute iniziali.