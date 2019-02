L’amministrazione comunale ha reso noto che a partire da oggi sono in liquidazione i contributi di rimborso per la retta e per la mensa scolastica per l’anno 2017/2018.

Gli interessati possono recarsi presso la tesoreria comunale della banca Carige per riscuotere gli assegni indicando i seguenti numeri di mandato:

mandato numero 263 del 18 gennaio relativamente al contributo mensa o rette scuola dell’infanzia;

mandato numero 264 del 18 gennaio per il contributo per le rette per gli asili nido.