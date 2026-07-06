SCIACCA. L’Unitas Sciacca punta sulla continuità e blinda uno degli elementi più affidabili della rosa. La società neroverde ha ufficializzato la riconferma di Filippo Caternicchia, che continuerà a far parte dell’organico anche nel campionato di Eccellenza 2026-2027.

Un giocatore duttile

Quinto di centrocampo e difensore esterno, Caternicchia rappresenta un profilo apprezzato per la sua versatilità tattica, oltre che per corsa, intensità e affidabilità. Qualità che, nelle ultime due stagioni, gli hanno consentito di ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere della formazione saccense.

Il percorso

Nel corso della carriera ha maturato esperienze in Serie D con Akragas, Latina e Licata, prima di mettersi in evidenza nel campionato di Eccellenza con le maglie di Canicattì e Favara. Tra i risultati più significativi figura la vittoria del campionato di Eccellenza conquistata con il Canicattì nella stagione 2021-2022.

La nuova stagione

Con la riconferma di Caternicchia, lo Sciacca aggiunge un altro tassello alla costruzione della rosa che affronterà il prossimo torneo di Eccellenza. Il giocatore sarà ancora a disposizione dell’allenatore Desiderio Garufo, portando in dote esperienza, qualità e spirito di sacrificio.

Il nuovo tecnico dello Sciacca, Desiderio Garufo

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