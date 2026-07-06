Un incendio è divampato nel pomeriggio di lunedì all’interno del parcheggio pluripiano di via Garibaldi a Porto Empedocle. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera struttura.

L’edificio, attualmente non utilizzato come parcheggio per le auto, ospitava al suo interno una parte dell’archivio comunale e un piccolo magazzino-deposito utilizzato dal Comune. A rendere complicate le operazioni di spegnimento sono alcuni locali pieni di materiale stivato all’interno.

. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp