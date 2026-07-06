MONTEVAGO. Sono stati consegnati oggi i lavori di manutenzione e restauro dei prospetti del Santuario Madonna delle Grazie di Montevago, intervento finanziato con contributi regionali previsti per la riqualificazione urbana.

L’appalto è stato aggiudicato all’impresa Imprel srl di Agrigento per un importo contrattuale di 172.484,62 euro, con un ribasso del 10,70% sull’importo a base d’asta di 250.000 euro. Il progetto esecutivo prevede interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo dei prospetti esterni del santuario.

La consegna è avvenuta oggi alla presenza della sindaca Margherita La Rocca Ruvolo, del direttore dei lavori ingegnere Liborio Gurrera, della responsabile unico del procedimento, ingegnera Rossella Sanzone, del responsabile di procedimento per la fase di esecuzione, geometra Salvatore Morreale e del procuratore speciale dell’impresa esecutrice Salvatore Licata.

“L’intervento – ha detto la sindaca Margherita La Rocca Ruvolo – rientra nel piano di investimenti del Comune per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale. Con questi lavori interveniamo sulle zone ammalorate e sui prospetti del santuario, preservando un luogo che appartiene alla memoria e all’identità del nostro territorio. La consegna anticipata dei lavori ci permette di evitare ulteriori rischi per la struttura e di restituire alla comunità un bene restaurato nel più breve tempo possibile”.

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