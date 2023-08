Dopo due settimane di intenso allenamento, l’Unitas Sciacca si prende una meritata pausa prima dell’inizio del Campionato di Eccellenza. I giocatori si sono dati battaglia nell’amichevole a Cammarata, vincendo 5-0 e dimostrando un grande impegno. La preparazione riprenderà il 17 agosto, mentre la presentazione ufficiale dell’intera squadra è in programma per il 18 agosto. Un’attesa che cresce per i fan e l’allenatore Lillo Bonfatto, che guarda al futuro con fiducia.