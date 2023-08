La Vigilia di Ferragosto ad Agrigento si carica di energia con il concerto di Elettra Lamborghini. La “regina del twerking” promette una serata di ritmi contagiosi e vibrazioni positive. Il Comune ha attuato un piano traffico eccezionale per garantire ordine e sicurezza durante l’evento.

La Vigilia di Ferragosto si carica di energia elettrizzante mentre Elettra Lamborghini sale sul palco di Piazzale Giglia a San Leone, questa sera a partire dalle 21:30. L’artista multi-platino soprannominata la “regina del twerking” si appresta a catturare il pubblico con la sua fusione unica di ritmi contagiosi e seducenti melodie pop, promettendo una serata di intrattenimento e vibrazioni positive.

Agrigento, spesso indicata come la capitale culturale, si prepara ad ospitare l’evento estivo del 2023, il “Elettraton tour”. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di oltre 5.000 giovani entusiasti provenienti da ogni angolo della Sicilia, tutti desiderosi di assistere alla performance elettrizzante di Elettra Lamborghini.

La musica di Elettra Lamborghini è una fusione ineguagliabile di ritmi latini e seducenti melodie pop, mirata a diffondere gioia e vibrazioni positive tra il pubblico, in particolare tra i giovani. Con oltre 1,6 miliardi di stream globali, 500 milioni di visualizzazioni e un seguito fedele di 7,2 milioni su Instagram, Elettra Lamborghini si posiziona come una delle personalità più carismatiche e influenti della scena musicale internazionale.

A guidare le voci di questa artista bolognese c’è Marco Catalano, nativo di Agrigento, un talentuoso cantante e gestore di eventi. “Per me”, afferma Catalano, “è sempre un grande onore contribuire con la mia passione per la musica e lo spettacolo alla mia città natale. L’obiettivo comune è dare vita ad Agrigento, e sono entusiasta che la mia visione abbia colpito così tanti”.

La personalità eclettica di Elettra Lamborghini si riflette nella sua musica, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e avvincente. La sua presenza nella lista di Forbes dei Top 100 Under 30 giovani futuri leader nel 2020 ha consolidato il suo status di figura prominente tra i talenti emergenti dell’Italia.

Mentre il sole tramonta in questa sera d’estate, i vibranti suoni della musica di Elettra Lamborghini riempiranno Piazzale Giglia, attirando una folla diversificata pronta a celebrare la coinvolgente fusione di musica e cultura che incarna l’essenza di Agrigento. Dopo la performance di Elettra Lamborghini, la festa continua con il party italiano più iconico della Sicilia, accompagnato dalle irresistibili selezioni di DJ Pablo.

Piano Traffico Eccezionale per il Ferragosto: Sicurezza e Ordine a San Leone

In occasione dell’evento straordinario del Elettraton tour e della performance di Elettra Lamborghini, il Comune di Agrigento ha messo in atto un piano traffico eccezionale per garantire un ambiente sicuro e organizzato durante le festività. L’ordinanza, che entrerà in vigore il 14 Agosto dalle ore 09:00 fino alle ore 06:00 del 15 Agosto 2023, nonché dalle ore 21:00 fino alle ore 06:00 del giorno successivo, stabilisce una serie di misure volte a prevenire congestioni e assicurare un flusso agevole del traffico.

Tra le disposizioni più rilevanti:

Divieti di Transito: Il tratto del viale dei Giardini, che va dall’intersezione con Via Edera fino a Piazzale Giglia, sarà chiuso al traffico veicolare.

Sensi Unici e Svolte Obbligatorie: Sarà istituito un senso unico di marcia nel tratto di strada da Via Magellano a Piazzale Giglia, al fine di evitare sovrapposizioni e rallentamenti.

Divieti di Sosta: Sarà vietata la sosta con rimozione nel tratto di strada dal Lungomare Falcone-Borsellino, altezza gelateria “Vullo”, fino a Piazzale Giglia.

Limitazioni nella Piazza Giglia: Durante le ore notturne, la circolazione sarà vietata su Piazza Giglia dallo Stabilimento Pubblica Sicurezza fino all’intersezione con Via Nettuno e fino alla rotatoria Viale dei Pini – Via dei Giardini.

Misure di Sicurezza Aggiuntive:

Per garantire l’efficacia delle regolamentazioni e la sicurezza dei partecipanti, saranno posizionati idonei sbarramenti (transenne) in punti strategici, tra cui il Viale Dune all’incrocio con Via della Rugiada e Via delle Campanelle, nonché in Via Nettuno all’incrocio con Via delle Palme e alla rotatoria Giardini – Pini e Lungomare Falcone-Borsellino.

L’ordinanza sulla circolazione stradale a San Leone per il Ferragosto 2023 mira a garantire un ambiente sicuro e ordinato per i partecipanti e a prevenire possibili congestioni. Le restrizioni temporanee implementate nelle strade principali e nelle piazze chiave, insieme alle misure di controllo, contribuiranno a un’esperienza positiva e senza intoppi durante la festività balneare. Gli automobilisti sono incoraggiati a rispettare le disposizioni e a pianificare il loro viaggio in conformità con le regolamentazioni stabilite.