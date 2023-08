Ah, Ferragosto! Quel momento speciale dell’anno in cui il sole brilla più intensamente, il termometro impazzisce e il desiderio di evasione sale alle stelle. Ma attenzione, perché con il caldo estivo torna anche la “fedifraghia”! Sì, avete letto bene, quella tendenza irresistibile a tradire che sembra essere strettamente legata al cambiamento climatico. E chi ce lo conferma? Ma ovviamente, il sito di incontri più affidabile in fatto di avventure extraconiugali: Incontri-ExtraConiugali.com!

Secondo il brillante Alex Fantini, mente dietro questo raffinato sito di tradimenti (ops, scusate, “avventure”), il caldo torrido che ci attanaglia è in realtà colpevole di tutto. E non solo perché trasforma la vostra maglietta in un’accogliente seconda pelle o perché trasforma il vostro divano in una trappola mortale di sudore. No, no, c’è di più! Il caldo sembra agire sugli ormoni umani come il famigerato Cupido, facendo scoccare frecce dell’amore (o forse dell’adulterio?) proprio dove non dovrebbe. Quindi, amici e amiche, se sentite il bisogno irresistibile di tradire, non preoccupatevi, è solo colpa del sole!

Ma aspettate un attimo, c’è di più! Sembra che il famigerato “anticiclone Cammello” stia facendo capolino dalla Spagna e portando con sé un’ondata di caldo inarrestabile. E chi poteva saperlo meglio se non gli analisti altamente qualificati di Incontri-ExtraConiugali.com? Sì, proprio loro, che hanno individuato una correlazione direttamente proporzionale tra la temperatura e la tendenza a tradire. Quindi, care lettrici e cari lettori, se state cercando un alibi per la vostra potenziale avventura estiva, dite semplicemente: “Non posso farci nulla, è colpa dell’anticiclone Cammello!”.

Ma le sorprese non finiscono qui! Alex Fantini, mente illuminata dietro tutto questo, ci rivela che addirittura luglio è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. E agosto? Beh, pare proprio che stia seguendo le orme del suo predecessore. Sembra che il nostro amato Pianeta abbia deciso di sfornare temperature record proprio quando ne abbiamo bisogno di meno (o forse di più?).

E non possiamo dimenticare la lista delle città più “fedifraghe”, gentilmente fornita da Incontri-ExtraConiugali.com. Ecco a voi le mete perfette per chiunque cerchi un po’ di tradimento sotto il sole cocente: Catania, Cagliari, Roma, Firenze, Taranto, Palermo, Foggia, Brindisi, Rovigo, Ferrara, Bologna e Milano. Non c’è niente di meglio di un po’ di “fedifraghia” sotto il caldo abbraccio estivo, vero?

In conclusione, cari lettori, se quest’estate vi sentite un po’ più inclini a tradire, ricordate che non è colpa vostra. È colpa del caldo, del cambiamento climatico e, naturalmente, dell’anticiclone Cammello che si diverte a farci sudare e a farci perdere la testa. Quindi, rilassatevi, godetevi il sole cocente e ricordate: se tradirete, la colpa è del meteo!