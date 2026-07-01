SCIACCA. L’Unitas Sciacca è pronta ad alzare il sipario sulla stagione sportiva 2026/2027. L’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 1 luglio, alle ore 19, all’Hotel Cala Regina del complesso turistico Mangia’s di Sciacca, dove la società incontrerà la stampa per illustrare programmi, obiettivi e strategie in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Il progetto sportivo

Nel corso della conferenza stampa i dirigenti presenteranno il progetto sportivo che guiderà il club nella nuova annata calcistica, soffermandosi sulle linee programmatiche e sulle attività previste per l’avvio della stagione. Sarà tracciato un quadro complessivo dell’organizzazione societaria e delle iniziative messe in campo per affrontare il prossimo campionato.

Ufficiale il nuovo allenatore

L’incontro con gli organi di informazione sarà anche l’occasione per la presentazione ufficiale del nuovo allenatore della prima squadra, Desiderio Garufo, chiamato a guidare l’Unitas Sciacca nel torneo di Eccellenza 2026/2027. Il tecnico illustrerà le proprie idee e gli obiettivi del nuovo percorso sportivo.

Le novità del club

La conferenza rappresenterà inoltre un momento di confronto con i giornalisti sulle principali novità organizzative della società. Il club presenterà l’assetto con cui affronterà la nuova stagione, delineando il percorso programmato per consolidare il progetto sportivo e preparare al meglio l’inizio dell’attività agonistica.

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