AGRIGENTO. Nuovo passo verso il rafforzamento dei servizi alle imprese nel territorio agrigentino. Il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha ricevuto questa mattina una delegazione di Cifa Sicilia, la Confederazione italiana federazioni autonome, e dell’Unipmi, Unione piccole e medie industrie, in vista dell’apertura degli uffici provinciali ad Agrigento.

L’incontro si inserisce nel percorso che porterà all’inaugurazione della sede provinciale delle due organizzazioni, affidata a Giuseppe Morgana, individuato come responsabile per la provincia di Agrigento.

I partecipanti all’incontro

Alla riunione hanno preso parte Gaspare Ingargiola, responsabile di Cifa per la provincia di Trapani e responsabile regionale dell’Unpi, Unione nazionale professionisti italiani; Salvatore Maddio, dirigente nazionale e responsabile per il Sud Italia di Cifa Italia; Angelo Napoli, dirigente dell’Unipmi; e Giuseppe Morgana, referente provinciale di Unipmi/Cifa.

Nel corso dell’incontro, Ingargiola ha inoltre portato al presidente Pendolino i saluti del presidente del Libero Consorzio di Trapani e sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci.

Servizi per il tessuto produttivo

Cifa e Unipmi operano a supporto delle imprese siciliane offrendo servizi di consulenza in materia di lavoro, formazione professionale e accesso al credito. L’apertura della sede agrigentina punta a rafforzare la presenza delle due organizzazioni sul territorio, mettendo a disposizione di aziende e professionisti un punto di riferimento stabile per l’assistenza e l’accompagnamento nelle principali esigenze legate allo sviluppo dell’attività imprenditoriale.

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