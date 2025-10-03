Maltempo, ritrovata la borsa di Marianna: ancora nessuna traccia della 38enne di Favara
AGRIGENTO – Nuovo indizio nelle ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni, madre di tre figli, travolta mercoledì scorso dalla furia dell’acqua a Favara, mentre scendeva dalla sua auto in via Carlo Salinari. Nelle ultime ore è stata infatti ritrovata la sua borsa, a poche centinaia di metri dal punto in cui è stata vista l’ultima volta.
Il giorno precedente era stato recuperato anche il portafogli, segno che gli oggetti personali della donna continuano a riaffiorare, ma di lei ancora nessuna traccia. Le ricerche, entrate ormai nel terzo giorno consecutivo, vanno avanti senza sosta e si concentrano soprattutto nel canalone che attraversa la zona.
Impegnati sul campo i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, affiancati da quattro unità cinofile specializzate, tra cui un Border Collie che in passato ha preso parte alle delicate operazioni di soccorso dopo il terremoto di Amatrice.
Favara resta col fiato sospeso, in attesa di notizie che possano mettere fine a un’attesa straziante, mentre le squadre di soccorso continuano a setacciare ogni metro di terreno e di acqua nella speranza di ritrovare Marianna.
