Domenica 5 ottobre sarà possibile visitare gratuitamente la Valle dei Templi, il museo archeologico Pietro Griffo e tutti gli altri siti archeologici agrigentini e del resto della Sicilia. L’iniziativa della prima domenica di ogni mese senza pagare il biglietto d’ingresso è promossa dal ministero della Cultura per favorire la fruizione del patrimonio storico e archeologico. Un’occasione per scoprire o riscoprire i tesori del territorio tra archeologia, cultura, paesaggi e storia.

