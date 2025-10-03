“Siamo particolarmente soddisfatti per la recente operazione di Polizia giudiziaria condotta dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica sicurezza di Licata, guidati dal dirigente di Canicattì, che attualmente é supplente del Commissariato di Licata, Gerlando Scimè. Il rinvenimento e successivo sequestro di ben 2,6 chilogrammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e l’attrezzatura idonea al confezionamento dello stupefacente per il successivo spaccio. Questo denota che l’assegnazione di sei nuovi agenti ha reso possibile determinare uno slancio non indifferente per l’attività di intelligence degli investigatori del predetto Commissariato, che posti nelle condizioni ottimali hanno potuto esercitare in piena serenità e con la massima concentrazione l’attività investigativa a loro attribuita dalla funzione”. Lo scrive il segretario generale provinciale di Agrigento, Alfonso Imbrò, del Movimento dei poliziotti democratici e riformisti in merito al maxi sequestro di droga fatto a Licata e all’arresto di una coppia.

“L’operazione, secondo noi – scrive il sindacato -, è solo il primo dei numerosi obbiettivi che il Commissariato di Licata potrà mettere a segno contro la lotta alla criminalità. Noi tutti sappiamo come sia necessario un costante controllo del territorio e quanto sia determinante un presidio di Polizia efficiente. La cocaina è la droga più costosa di tutte, se ai trafficanti costa tra i 38.000 e i 46.000 euro al Kg., allo spaccio, e quindi alle vittime che consumano, costa tra gli 80 e i 98 euro al grammo”.

Il segretario generale provinciale di Agrigento, Alfonso Imbrò, nel complimentarsi con tutti i colleghi per la brillante operazione, rilancia la necessità di un funzionario in pianta stabile presso il Commissariato di Licata, un importante presidio di Polizia della Provincia di Agrigento che a tutt’oggi è rimasto privo della figura di un dirigente effettivo dopo il repentino trasferimento di Giuseppe Garro ad altra Questura della Sicilia. “Ancora una volta chiederemo al nostro segretario generale nazionale Antonino Alletto, di segnalare all’attenzione del nostro Capo della Polizia, Vittorio Pisano, la necessità ed urgenza dell’assegnazione di un dirigente per il Commissariato di Licata. Siamo certi del massimo impegno che porrà in essere il nostro questore Tommaso Palumbo, affinché la soluzione sia più rapida e qualificata possibile”.

