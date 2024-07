L’estate nella Valle dei Templi di Agrigento promette di essere un’esperienza indimenticabile, con una serie di eventi che spaziano dalla musica al teatro, passando per il cinema e la letteratura. Il sito archeologico, già di per sé un richiamo irresistibile per i turisti di tutto il mondo, si trasforma in un palcoscenico vibrante che ospiterà un ricco cartellone di attività culturali.

Un Programma Ricco e Variegato

La Valle dei Templi, protetta dall’UNESCO, si anima non solo durante le ore diurne, quando i visitatori esplorano i suoi magnifici resti storici, ma anche di notte, quando il luogo diventa un suggestivo scenario per concerti jazz, rappresentazioni teatrali, incontri letterari e festival di cinema. Un elemento distintivo di quest’anno è il ritorno delle “albe teatralizzate”, che permettono ai visitatori di vivere l’emozione di un tour al chiaro di luna, accompagnati da performance musicali e drammatiche che aggiungono un tocco magico all’esperienza.

Oltre alla Valle stessa, il Parco Archeologico e i siti adiacenti offriranno un’ampia gamma di eventi. Il cartellone estivo è stato attentamente curato per offrire una miscela di musica, teatro, e cinema, creando uno spazio aperto e inclusivo che invita il pubblico a immergersi nella storia e nella cultura. Gli eventi, già iniziati con successo attraverso le proiezioni del Festival di Cinema Archeologico al Museo Griffo, proseguiranno fino a settembre, promettendo un afflusso crescente di visitatori.

Una Stagione di Eventi Culturali

Il direttore del Parco Archeologico, Roberto Sciarratta, ha sottolineato l’importanza di un programma che non solo esalta la Valle dei Templi, ma che valorizza anche gli altri siti del Parco. Questi luoghi diventano il cuore pulsante delle comunità circostanti, contribuendo alla narrativa complessiva e alla valorizzazione del territorio in vista della candidatura di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura.

“Il nostro obiettivo è quello di offrire una proposta culturale che coniughi tradizione e innovazione,” ha dichiarato Gaetano Aronica, direttore artistico del Parco. “Puntiamo a inserire elementi contemporanei nel solco della tradizione classica, continuando il percorso di ricerca di qualità che ha caratterizzato la nostra stagione invernale al Palacongressi.”

Il Festival Arcosoli

Un evento di rilievo nel calendario estivo è il ritorno del Festival Arcosoli, fortemente voluto dal direttore Sciarratta, grande appassionato di jazz. Dal 2 al 4 agosto, il Teatro Panoramica Templi ospiterà esibizioni di musicisti di fama internazionale come il chitarrista americano Peter Bernstein, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Brad Mehldau e Diana Krall, Andrea Braido, un virtuoso della chitarra che ha suonato con Liza Minnelli e Lenny Kravitz, e il sassofonista cubano Yosvany Terry, che porterà la sua fusione di son cubano e jazz newyorkese sul palco.

Le Albe alla Valle dei Templi

Le albe rappresentano uno dei momenti più affascinanti di questa estate nella Valle dei Templi. In alcune date selezionate, il Parco aprirà le sue porte per spettacoli notturni e itinerari guidati, dove i visitatori possono godere della musica sotto le stelle e assistere al sorgere del sole su uno dei luoghi più emblematici della storia antica.

L’8 agosto, i visitatori potranno partecipare a un percorso sonoro lungo la Via Sacra, con esibizioni di artisti come Marina Bruno e Max Ionata, che interpreteranno brani di Roberto De Simone, Mozart, e pezzi popolari della tradizione musicale italiana. Questa esperienza immersiva è parte del progetto “Invenzioni a Tre Voci” di CoopCulture, che unisce visite guidate a performance musicali.

L’11 agosto sarà la volta de Il Risveglio degli Dei, un’esperienza quasi mitologica che si svolgerà nel contesto del FestiValle. Questo evento coinvolgerà il pubblico con una rassegna di musica elettronica organizzata da Fausto Savatteri, trasformando la Valle in un palcoscenico per artisti innovativi e spettacolari.

Teatro e Cinema

Il programma teatrale include una vasta gamma di spettacoli, tra cui L’Assedio di Ilio il 13 agosto, che si terrà al Tempio dei Dioscuri. Questo spettacolo, diretto da Giacomo Frazzitta, promette un’emozionante fusione di vari linguaggi artistici per offrire un’esperienza unica e toccante. Sempre a settembre, il noto attore Paolo Macedonio presenterà il suo acclamato spettacolo Come un Fulmine a Ciel Sereno.

Il Teatro Panoramica Templi sarà inoltre la sede di prestigiosi eventi come il Premio Mimosa d’Oro il 26 luglio, che celebra le donne che si sono distinte nei loro rispettivi campi, e la prima di I Naufraghi di Giovanni Volpe il 30 luglio, uno spettacolo che esplora temi di impegno civile e migrazioni attraverso una lente contemporanea.

Il cinema avrà un ruolo centrale nel programma estivo del Parco Archeologico. Il Museo Griffo ospiterà una rassegna di cinema neorealista italiano, con proiezioni di capolavori di registi come Monicelli, De Sica e Risi, offrendo un viaggio attraverso il cinema classico italiano dal 1950 al 1970. La rassegna, curata da Beniamino Biondi, presenterà film iconici come La Grande Guerra di Mario Monicelli e Il Federale di Luciano Salce.

Esplorazioni nei Siti Archeologici

L’estate culturale ad Agrigento non si limita alla Valle dei Templi. Numerosi altri siti archeologici offriranno una serie di eventi unici. A Monte Adranone, nel comune di Sambuca di Sicilia, si terranno spettacoli classici come la reinterpretazione del mito di Circe e una riedizione del Dyskolos di Menandro. Al Palazzo Panitteri, l’adattamento delle Notti Bianche di Dostoevskij promette di affascinare il pubblico con una nuova prospettiva sul celebre racconto.

L’area di Eraclea Minoa si trasformerà in un palcoscenico per la rassegna Teatri di Pietra, che offrirà una serie di spettacoli teatrali che spaziano dall’Odisseo ironico a un toccante ritratto di Medea interpretato da Viola Graziosi. L’evento culminerà con la rappresentazione di Artemisia Dracunculus, un dramma storico ambientato nelle corti del Rinascimento.

Al Museo della Badia di Licata, il 10 agosto, sarà presentato lo spettacolo I Naufraghi, seguito il 24 agosto dalla XXIII edizione del memorial “Ricordando Rosa”, dedicato alla celebre cantautrice siciliana Rosa Balistreri. Quest’evento mira a promuovere la cultura e la lingua siciliana, oltre a valorizzare le tradizioni artistiche locali.

Questa estate nella Valle dei Templi si preannuncia come un’esperienza culturale di rara intensità e varietà. Il programma estivo offre un’ampia gamma di eventi che spaziano dalla musica al teatro, passando per il cinema e la letteratura, invitando residenti e turisti a esplorare la ricchezza culturale e storica di Agrigento. La magia della Valle dei Templi si unisce alla forza evocativa delle arti, creando un’atmosfera unica che rende questo sito archeologico non solo un luogo di storia antica, ma anche un vibrante centro di cultura contemporanea.

Con una vasta offerta di eventi che risponde alle aspettative di un pubblico sempre più numeroso e variegato, la Valle dei Templi si conferma una delle principali attrazioni culturali d’Italia. Che si tratti di concerti jazz sotto le stelle, di proiezioni cinematografiche in un chiostro storico, o di spettacoli teatrali immersi nella storia, quest’estate agrigentina promette di essere un viaggio indimenticabile nel cuore della cultura e della bellezza.