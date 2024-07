L’azzeramento della giunta comunale di Agrigento da parte del sindaco Miccichè non rappresenta una buona notizia per la città, indipendentemente dalle diverse sensibilità politiche di ciascuno. Questa decisione giunge in un momento già segnato da una significativa fibrillazione nel mondo politico locale, in particolare per quanto riguarda gli equilibri tra le forze di maggioranza a Palazzo dei Giganti.

Tuttavia, ribadiamo che non è saggio arrivare a una resa dei conti all’interno dell’esecutivo in un periodo così critico. Le emergenze che affliggono la città, come quella idrica, e i ritardi clamorosi sul fronte di Agrigento 2025, meritano grande attenzione e senso di responsabilità. La popolazione, esasperata dalla mancanza d’acqua e perplessa riguardo alla preparazione della città per un appuntamento considerato irripetibile, attende risposte concrete.

Un Appello alla Politica

Ci auguriamo che la politica torni a svolgere la sua funzione di servizio verso il territorio, mettendo da parte i calcoli di bottega e concentrandosi sul bene comune. Sarebbe troppo facile, di fronte a questo spettacolo poco edificante, criticare la giunta Miccichè o incitare una cittadinanza già ai limiti della sopportazione. Tuttavia, il nostro amore per Agrigento e il nostro senso di responsabilità ci spingono a fare un richiamo ai leader delle forze politiche locali: è imperativo ripristinare rapidamente le condizioni per un rilancio dell’azione amministrativa.

Un Messaggio di Speranza e Responsabilità

Chiediamo un messaggio forte che rassicuri coloro che si apprestano a visitare la nostra città e che, allo stesso tempo, assolva a una funzione pedagogica, promuovendo la collaborazione degli abitanti. Solo attraverso una politica che ponga l’accento sul bene collettivo si potrà garantire un futuro migliore per Agrigento, in grado di affrontare le sfide imminenti con efficacia e unità.