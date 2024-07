Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana (DC) non ha tardato a dichiarare la propria posizione in merito all’azzeramento della giunta da parte del Sindaco. IIl Gruppo Consiliare DC Rivendica l’Azzeramento della Giunta come una Vittoria Politica

Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana (DC) ha rilasciato un comunicato in cui esprime soddisfazione per l’azzeramento della giunta deciso dal Sindaco, dichiarandolo una vittoria politica significativa. Da mesi, infatti, il gruppo sollecitava un deciso cambio di passo nell’amministrazione comunale, criticando apertamente lo scollamento totale tra il Sindaco, il Consiglio Comunale e la cittadinanza. La DC sottolinea come l’attuale governo cittadino sia caratterizzato da quello che definiscono uno “sfacelo politico-amministrativo”, e pur apprezzando la recente decisione del Sindaco, ritengono che questa non sia sufficiente a risolvere i problemi esistenti.

Il gruppo DC insiste sulla necessità che il Sindaco presenti un nuovo manifesto politico che delinei le priorità essenziali per il governo della città. Tra queste, la trasparenza amministrativa è fondamentale, in quanto vi è un urgente bisogno di maggiore chiarezza e accessibilità nelle operazioni di governo. Inoltre, il gruppo sottolinea la questione irrisolta della Villa del Sole, chiedendo una soluzione definitiva che possa mettere fine a controversie pendenti. Un’altra priorità è la riforma dei servizi sociali, che secondo la DC devono tornare a essere il fulcro della politica amministrativa, servendo da pilastro per il benessere della comunità.

Particolare attenzione è rivolta anche alla gestione dei rifiuti e alla crisi idrica. Il gruppo consiliare chiede maggiore chiarezza sui progetti in atto e sui rapporti con Aica, con l’obiettivo di garantire una gestione efficace e sostenibile delle risorse. Allo stesso tempo, il tema della tutela degli spazi verdi emerge con forza, evidenziando la necessità di interventi urgenti per preservare Piazzale Rosselli e il Parco Icori dall’incuria. La DC propone iniziative di rimboschimento per valorizzare le aree verdi della città e trasformarle in veri e propri polmoni verdi per i cittadini.

Non mancano critiche all’amministrazione attuale, accusata di approssimazione nella gestione di questioni fondamentali. La DC cita la mancata conclusione di Piazza Ravanusella per mancanza di fondi, l’assenza di strutture adeguate per disabili, come la pentaltalena sul lungomare, e il problema dell’illuminazione pubblica insufficiente causata dalla scadenza del contratto, ancora senza un nuovo bando. Viene anche criticata la tendenza a esternalizzare eccessivamente i servizi pubblici e la gestione poco oculata delle risorse comunali, come l’acquisto di SUV destinati a rimanere inutilizzati nei parcheggi.

Il comunicato si conclude con un appello deciso al Sindaco: dimostrare il suo valore attraverso un nuovo e concreto manifesto politico, che sancisca la fine dell’attuale gestione approssimativa. In caso contrario, la DC invita il Sindaco a considerare l’idea di dimettersi, se l’azzeramento della giunta non è il primo passo verso un cambiamento sostanziale nella direzione del governo cittadino.

La Democrazia Cristiana si presenta dunque come una forza proattiva nella scena politica locale, sollecitando il Sindaco a correggere gli errori del passato e a impostare un futuro amministrativo basato su trasparenza, efficienza e servizi centrati sui bisogni dei cittadini. La palla è ora nel campo del Sindaco, che dovrà decidere come rispondere a queste richieste e alle pressioni crescenti per un governo cittadino più efficace e responsabile.