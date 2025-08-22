Bilancio positivo per la stagione balneare e turistica di Realmonte, che si conferma una delle mete più vivaci della costa agrigentina. A tracciare il consuntivo è Fabio Speranza, titolare di Nodo Ammare, che guarda con soddisfazione ai risultati raggiunti: «Si va avanti per obiettivi – spiega – e il successo di questa estate dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Ringrazio l’amministrazione comunale per il lavoro che sta facendo per il rilancio del territorio. Successo dopo successo, Realmonte sta tornando a brillare».

Tra i momenti più significativi c’è stata la nuova edizione di Nodo Rosè, ideata e diretta artisticamente da Marco Gallo(creatore anche del format Cinemammare), che ha registrato il tutto esaurito. «Il sold out di questa edizione – dichiarano Speranza e Gallo – è la conferma che Nodo Rosè è ormai un evento di riferimento dell’estate. Non solo abbiamo registrato numeri record, ma abbiamo rafforzato la narrazione di questo territorio, unendo la promozione delle sue bellezze naturali alle opportunità di svago e cultura». VIDEO

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Realmonte e sostenuta da partner privati, ha regalato anche momenti di emozione inattesa, come una proposta di matrimonio a sorpresa che ha commosso il pubblico.

Ampio spazio, naturalmente, al vino e in particolare ai rosati siciliani, protagonisti assoluti della rassegna. «Quest’anno abbiamo raddoppiato il numero di cantine rispetto alle passate edizioni – sottolinea il sommelier Luigi Gangarossa – ma ciò che conta è la qualità, sempre più alta, dei rosati siciliani nel panorama nazionale. Nodo Rosè ha offerto ai wine lovers un’esperienza davvero speciale e continueremo a lavorare per farla crescere».

E non solo estate: tra ristorazione, eventi e progetti culturali, Realmonte punta a un’offerta che duri tutto l’anno, con iniziative che accompagneranno residenti e turisti anche nei mesi invernali.

