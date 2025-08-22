Appuntamento imperdibile al Teatro dell’Efebo mercoledì 3 settembre alle ore 21 con lo spettacolo Quasi Papa, scritto da Andrea Cirino e interpretato da Franco Oppini, volto amatissimo del teatro e della televisione italiana.

Accanto a lui sul palco ci saranno Marco Giustini, Eleonora Puglia, Antonio Coppola e Riccardo Graziosi, con la regia di Valentina Ghetti. Una commedia brillante e al tempo stesso profonda, che gioca con ironia e riflessione sul rapporto tra potere, fede e fragilità umane.

Prodotto dalla Mente Comica SAS, Quasi Papa promette di coinvolgere il pubblico con un intreccio di situazioni esilaranti e momenti di riflessione, confermando la grande versatilità e maturità artistica di Oppini.

Per informazioni e biglietti è possibile rivolgersi al Box Office di via Imera 29, Agrigento – Tel. 0922 20500.

