Il concerto di Povia al Teatro Costabianca ha registrato un nuovo successo, ma a prendersi la scena sono state soprattutto le parole del sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, che ha tracciato un bilancio provvisorio della stagione estiva e lanciato lo sguardo al futuro.

«Abbiamo voluto fortemente Povia in cartellone – ha detto Mallia – perché la sua musica trasmette valori autentici. La risposta del pubblico ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta. La stagione del Costabianca sta andando oltre ogni aspettativa e questo ci motiva a guardare oltre l’estate».

Il sindaco ha infatti annunciato che l’Amministrazione comunale non intende fermarsi alla programmazione di luglio e agosto: «Vogliamo che il Costabianca torni ad essere un punto di riferimento culturale e sociale per tutto l’anno. Per questo stiamo già lavorando a un calendario di eventi che interesserà anche l’autunno, con fiere e nuovi appuntamenti, fino a culminare con il Capodanno in piazza». VIDEO

Parole che testimoniano la volontà di trasformare il teatro e la sua stagione in un progetto stabile e continuativo, in grado di coinvolgere non solo i residenti ma anche i turisti che sempre più numerosi scelgono Realmonte e la sua costa.

La stagione 2025, curata dalla direzione artistica di Marco Gallo con il sostegno dell’Amministrazione, si conferma così un successo capace di rilanciare il Teatro Costabianca come cuore pulsante della vita culturale cittadina.

Con il rilancio di Realmonte, città della Scala dei Turchi e delle sue spiagge stupende, il Comune può ritagliarsi quello spazio di attrattiva turistica che un tempo aveva conquistato la vicina Porto Empedocle e, al contempo, diventare un laboratorio politico interessante: un percorso in cui, avvalendosi delle giuste collaborazioni, il sindaco Mallia potrà crescere a piccoli passi, in maniera proporzionale allo sviluppo del territorio che amministra.

