Lillo Capraro e suo figlio Alessio presentano la maglia ispirata alla gloriosa Akragas

Oggi, nell’atmosfera vibrante della sala Temenos nel cuore di Agrigento, la Scuola Calcio Atletico Agrigento ha dato vita a un evento indimenticabile: la presentazione della nuova maglia. Lillo Capraro e suo figlio Alessio, anima pulsante della squadra, hanno illuminato la conferenza stampa con entusiasmo e passione per il calcio. Ma non è stata solo una questione di sport: lo sponsor principale, Informatica Punto Come è Dental Care, ha aggiunto un tocco di modernità e cura, rendendo l’evento un’esperienza completa. La maglia stessa, un omaggio alla leggendaria Akragas con le sue strisce bianche e azzurre, ha evocato ricordi di gloria e ha infuso la sala di un senso di orgoglio e appartenenza. E che dire della partecipazione dei genitori e dei fan dei giovani talenti? La loro presenza ha reso l’evento ancora più speciale, trasformando una semplice presentazione in un momento di festa e celebrazione.