Qualcuno ha incendiato le cabine in legno che si trovano nella darsena di Marianello, il porto pescherecci di Licata, che venivano utilizzate come deposito dai pescatori per riporvi le attrezzature per la pesca. A dare l’allarme sono stati i volontari dell’associazione Aisa che, nel corso del loro giro di perlustrazione, hanno notato le fiamme ed avvertito la Guardia costiera e i vigili del fuoco. I pompieri idranti alla mano hanno spento il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini.