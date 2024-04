Ispezioni in aziende che commercializzano olio extra vergine d’oliva e oleifici della provincia di Agrigento, per verificare il rispetto dei requisiti di legge e le condizioni igienico – sanitarie all’interno delle strutture lavorative. A farle sono stati i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo.

Tra quelle controllate, sono state scoperte delle irregolarità in un oleificio in territorio di Campobello di Licata.

Ad un trentacinquenne, legale responsabile della società, è stata elevata una maxi sanzione amministrativa, poiché aveva riportato sugli olii già imballati e in attesa di consegna le indicazioni facoltative afferenti le proprietà organolettiche in modo difforme.