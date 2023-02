Un’altra notte di violenza in via Atenea

È stata un’altra notte di violenza nei luoghi della movida di Agrigento. Un quarantenne agrigentino, sotto gli effetti di alcolici, ha creato il caos in un locale della via Atenea. L’uomo, invitato ad allontanarsi perché stava disturbando, s’è scagliato contro l’esercente, e ha dato uno schiaffo ad una dipendente del locale. Immediata la reazione del titolare dell’attività lavorativa, e di alcuni passanti. Il quarantenne è stato colpito a calci e pugni, finendo a terra. Quando sul posto sono giunte tre Volanti e una gazzella dell’Arma, l’individuo è stato trovato privo di sensi, e con una ferita alla nuca. Poi si è ripreso, ed ha rifiutate le cure del personale sanitario di un’ambulanza del 118. Gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti.