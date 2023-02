Il Centro di Ascolto Diocesano cambia sede

Il Centro di Ascolto Diocesano della Caritas di Agrigento trasferirà i suoi locali. L’attuale sede di vicolo Lauricella ad Agrigento sarà operativa fino al 20 febbraio prossimo. Dal 21 al 24 febbraio il Centro di Ascolto sarà chiuso per il trasloco; riaprirà il 27 febbraio in via Orfane 16, sempre ad Agrigento (Fondazione Mondoaltro, ex Istituto Granata, entrata laterale).

