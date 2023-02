Cade dal tetto di capannone: operaio gravemenre ferito

Grave incidente sul lavoro a Canicattì. Un operaio di quarantaquattro anni, Antonio Catalano, originario di Mussomeli, è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone.

L’uomo, dipendente di.un’azienda, è finito di sotto dopo un volo di quasi otto metri, riportando fratture alle gambe e un trauma cranico. Teatro dell’incidente è contrada Aquilata, nella zona periferica di Canicattì. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno immediatamente disposto il ricovero all’ospedale “Barone Lombardo”.

L’operaio è stato poi trasferito in elisoccorso al presidio ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove adesso si trova ricoverato nel reparto di ortopedia. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti del Commissariato canicattinese diretto dal commissariato capo Francesco Sammartino.