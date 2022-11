“Una vita in vacanza – Destinazione Sicilia” sulla Costa del mito

Esordirà sabato alle 13.45 su Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity il nuovo programma Mediaset dal titolo “Una vita in vacanza” e lo farà con una puntata dedicata alla Costa del Mito.

A condure saranno Maddalena Corvaia e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Ospite della puntata sarà il comico gelese Giovanni Cacioppo. Si tratta di uno show che mischia con ironia il reality e lo storytelling, un format pensato per divertire, ma anche per raccontare al meglio il territorio. Ad essere visitati dai protagonisti Agrigento e la Valle dei Templi, ma anche Realmonte con la Scala dei Turchi ed il porto di Porto Empedocle. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dalla Regione. “Siamo molto orgogliosi di potere essere nuovamente alla ribalta sulla tv nazionale – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi –. Un sentito ringraziamento va all’assessorato regionale al Turismo per la costante attenzione che viene riservato al nostro territorio ed al progetto Costa del Mito”.