Entrano in un’abitazione di un’anziana: la polizia li mette in fuga

Sono riusciti ad entrare all’interno di un’abitazione di proprietà di un’anziana, mettendolo a soqquadro e rovistando dappertutto. Ma qualcosa è andato storto, perché i ladri hanno sentito arrivare una Volante della polizia, e sono fuggiti dalla finestra.

E’ successo durante la notte, a Licata, in via Leffa, una traversa di via Guglielmo Marconi. Gli agenti, diretti dal vice questore Cesare Castelli, infatti, si sono subito diretti verso l’appartamento della pensionata, e questo avrebbe costretto i malviventi a fuggire. Da una prima verifica, pare, che non sia stato rubato nulla.