In occasione della ricorrenza della Madonna di Fatima, celebrata il 13 maggio, i reparti di Pediatria e Neonatologia del presidio ospedaliero “Barone Lombardo” di Canicattì hanno accolto l’effigie della Madonnina, simbolo di speranza, conforto e protezione per i piccoli pazienti e le loro famiglie. La cerimonia, alla presenza del direttore sanitario facente funzioni del presidio ospedaliero, Salvatore Frenda, che ha portato i saluti della direzione strategica Asp di Agrigento, ha coinvolto operatori sanitari, rappresentanti delle istituzioni e membri della comunità locale.

La statua della Madonna è stata donata dalla Tenenza della Guardia di finanza di Canicattì, rappresentata dal comandante, tenente Salvatore Occhipinti. Nei reparti diretti dalla dottoressa Carmelina Casà e dal dottore Angelo Savarino, l’installazione dell’effigie è stata resa possibile grazie alla collaborazione di numerosi partecipanti. Il piedistallo ligneo è stato progettato dall’architetto Giusy Migliorini e realizzato dalla falegnameria Migliorini. La tenda ornamentale è stata donata da Mariangela Intorre, coordinatrice infermieristica dei reparti di Pediatria e Neonatologia, mentre la stola è stata offerta dall’operatrice sociosanitaria Giusi Gagliano.

Nel corso della cerimonia è stato rivolto un ringraziamento particolare a don Enzo Sazio per il supporto spirituale e la collaborazione nella scelta dell’effigie. La benedizione è stata officiata dal cappellano ospedaliero Gioacchino Scimè.

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