Il 18 maggio 2026 il sindacato autonomo di Polizia di Agrigento ha organizzato il terzo Memorial Day in questa provincia. E’ una manifestazione che il Sap nazionale ha iniziato a promuovere e organizzare subito dopo gli eventi tragici delle stragi costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino e ai valorosi uomini delle scorte. “L’evento sin dall’inizio ha avuto il suo epicentro a Palermo dove i colleghi di quella segreteria hanno sempre ricordato il sacrificio dei nostri eroi della Polizia di Stato ed anche di tutti i servitori dello Stato vittime della criminalità organizzata e del terrorismo – afferma in una nota Ferdinando Cavallaro della segretario provinciale di Agrigento e segretario regionale aggiunto Sap Sicilia -. Con il passare del tempo tutte le segreterie provinciali del Sap hanno cominciato ad organizzare eventi in memoria dei caduti di ogni città italiana ed anche quest’anno la segreteria provinciale Sap di Agrigento ha voluto ricordare e commemorare il commissario capo della Polizia di Stato Beppe Montana, ucciso a Palermo il 28 luglio 1985, le cui origini ricadono anche nella nostra provincia”.

La manifestazione avrà inizio alle ore 10:30 di lunedì 18 maggio prossimo presso il Palacongressi di Villaggio Mosè ad Agrigento. Parteciperà alla manifestazione il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo, il sindaco di Agrigento Francesco Micciché, il vicario del questore Carlo Mossuto, il direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Anna Frank” di Agrigento Alfio Russo, i fratelli del commissario, Gerlando e Dario Montana e la segreteria provinciale Sap di Agrigento diretta da Ferdinando Cavallaro. Alla manifestazione parteciperà una scolaresca dell’Istituto comprensivo “Anna Frank” che si esibirà in musiche, canzoni e testi in tema con l’iniziativa.

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