Dopo aver superato lo Gymnica Scordia nella finale play-off del Girone D, l’Akragas SLP si prepara ad affrontare un nuovo ostacolo nel percorso verso l’Eccellenza. I biancazzurri saranno impenati contro lo Jonica F.C. nella semifinale regionale dei play-off del campionato di Promozione.

La formazione messinese rappresenta un avversario tutt’altro che semplice. Lo Jonica, infatti, ha disputato il campionato di Promozione Girone C chiudendo la stagione regolare al secondo posto con 58 punti, a sette lunghezze dalla capolista Santa Venerina.

Conclusa la regular season, la squadra ionica ha conquistato l’accesso alla fase regionale dei play-off dopo aver battuto con un netto 4-0 il Riviera Nord nella semifinale del girone. In finale è poi arrivato un altro successo spettacolare contro il Città di Aci Sant’Antonio, battuto con il punteggio di 4-2.

Numeri che confermano il valore della squadra messinese e che rendono la semifinale di Avola una sfida ricca di insidie per l’Akragas di mister Seby Catania.

“È una partita difficile, una partita da spareggio, contro una squadra strutturata dove ci sono anche miei ex giocatori che conosco molto bene”, ha spiegato il tecnico biancazzurro alla vigilia della gara.

La partita è in programma domenica 17 maggio allo stadio comunale “De Pasquale” di Avola, in provincia di Siracusa, con calcio d’inizio fissato alle ore 16:00. Una trasferta lunga per entrambe le tifoserie, ma che si preannuncia accompagnata da una grande presenza di pubblico.

“Quando ci sono partite di questo livello non c’è distanza che tenga – ha aggiunto Seby Catania –. Siamo sicuri che i nostri tifosi saranno il dodicesimo uomo in campo, come stanno facendo da sempre e soprattutto nell’ultimo periodo”.

L’allenatore dell’Akragas ha poi parlato dello stato di forma della squadra e del clima che si respira all’interno dello spogliatoio: “Noi stiamo bene mentalmente e fisicamente. Abbiamo una città alle spalle, tifosi eccezionali e una società presente. Abbiamo tutte le condizioni per continuare questo percorso importante”.

Nella fase play-off non contano più classifica e numeri della stagione regolare. Ogni dettaglio può fare la differenza in una gara secca da dentro o fuori. “Dobbiamo affrontare questa partita con serenità e consapevolezza dei nostri mezzi – ha concluso il tecnico –. Vedo un gruppo che sta lottando, chi gioca e chi non gioca si fa trovare pronto. Sono sicuro che i ragazzi faranno una grande partita anche domenica”.

Per quanto riguarda le modalità d’ingresso, il costo del biglietto per la Tribuna Centrale sarà di 10 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni. I botteghini dello stadio apriranno alle ore 14:30.

La società biancazzurra invita tifosi e sostenitori a seguire la squadra in questa importante sfida valida per l’accesso alla finale regionale play-off.

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