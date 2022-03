Una passeggiata per l’Autismo

Nell’Aula Magna del Liceo Politi è stata illustrata e promossa la Passeggiata per l’Autismo, Walk for Autism, che si svolgerà Sabato 2 Aprile, all’interno della cittadella sanitaria ASP1, in occasione della XV Giornata Mondiale di Sensibilizzazione. L’iniziativa è dell’Associazione VitAutismo, in collaborazione con l’ASP di Agrigento e il Liceo Politi. Per accendere ulteriormente i riflettori sull’Autismo, la Caserma dei Carabinieri e il Tempio di Ercole si coloreranno di blu. Un segno di solidarietà, una luce di speranza. Hanno aderito con entusiasmo e sensibilità alla manifestazione, e saranno presenti alla conferenza stampa,l’Arma dei Carabinieri, con il colonnello Vittorio Stingo, il Comune di Agrigento, con l’assessore Marco Vullo, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Liceo Scientifico Leonardo diretto dalla Preside Patrizia Pilato, il Liceo Classico Empedocle diretto dalla Preside Marika Gatto, il Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto, l’Associazione Armonia Sociale Onlus, l’Associazione Focus. Guarda le interviste in video.