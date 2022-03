Covid in provincia di Agrigento: c’è un’altra vittima, e 695 nuovi positivi

C’è un’altra vittima per Covid, a San Biagio Platani, e registrati altri 695 nuovi casi positivi, a fronte di 1.789 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 78.083 (1 marzo 2020 – 30 marzo 2022). In totale i guariti sono 67.362. Gli attuali positivi salgono a 10.213, di cui 10.165 in isolamento domiciliare, e 48 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 25 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 508 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 352.542 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 30 marzo 2022 sono 1.483.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 30 marzo: Agrigento 10.340 (1.483 attuali contagiati, 8.811 guariti e 46 deceduti); Alessandria della Rocca 390 (48 attuali contagiati, 341 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.289 (236 attuali contagiati, 1.047 guariti e 6 deceduti); Bivona 473 (84 attuali contagiati, 388 guariti e 1 deceduto); Burgio 282 (29 attuali contagiati, 250 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 254 (17 attuali contagiati, 234 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 440 (24 attuali contagiati, 410 guariti, e 6 deceduti); Camastra 433 (51 attuali contagiati, 377 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.255 (133 attuali contagiati, 1.120 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.017 (185 attuali contagiati, 1.814 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.201 (990 attuali contagiati, 7.156 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.374 (173 attuali contagiati, 1.194 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 578 (80 attuali contagiati, 492 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 577 (72 attuali contagiati, 501 guariti e 4 deceduti); Cianciana 579 (140 attuali contagiati, 433 guariti e 6 deceduti); Comitini 174 (25 attuali contagiati, e 149 guariti); Favara 7.389 (1.075 attuali contagiati, 6.283 guariti e 31 deceduti); Grotte 958 (117 attuali contagiati, 838 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 219 (24 attuali contagiati, 194 guariti e 1 deceduto); Licata 6.265 (822 attuali contagiati, 5.405 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 207 (33 attuali contagiati, 173 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.764 (306 attuali contagiati, 1.444 guariti e 14 deceduti); Montallegro 437 ( 69 attuali contagiati, 362 guariti e 6 deceduti); Montevago 297 (42 attuali contagiati, 253 guariti e 2 deceduti); Naro 1.180 (155 attuali contagiati, 1.012 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.138 (726 attuali contagiati, 4.378 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.290 (503 attuali contagiati, 2.771 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.438 (163 attuali contagiati, 1.270 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.349 (266 attuali contagiati, 2.065 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.319 (213 attuali contagiati, 2.092 guariti, 14 deceduti); Realmonte 874 (130 attuali contagiati, 740 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.668 (289 attuali contagiati, 3.347 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 536 (46 attuali contagiati, 463 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 430 (69 attuali contagiati, 352 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.380 (125 attuali contagiati, 1.249 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 208 (60 attuali contagiati, e 148 guariti); Santa Elisabetta 334 (93 attuali contagiati, 240 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 981 (132 attuali contagiati, 839 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 554 (69 attuali contagiati, 482 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.474 (754 attuali contagiati, 4.676 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.020 (123 attuali contagiati, 891 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 168 (28 attuali contagiati, 139 guariti e 1 deceduto).

Sono 14 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.