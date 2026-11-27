Avviate ufficialmente le procedure per dotare la sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) di una nuova sede ad Agrigento. Questo il risultato del vertice istituzionale che si è tenuto presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, coordinato dal presidente dell’aula Giovanni Civiltà. Alla riunione hanno partecipato il commissario straordinario della sezione provinciale ENS, Camillo Frizza, gli assessori comunali Lala e Trano (quest’ultimo in collegamento da remoto) e i dirigenti del settore Patrimonio.

Al centro del tavolo c’è stata l’individuazione e la concessione dei locali situati nella frazione di Fontanelle, individuati dall’Amministrazione comunale come soluzione provvisoria ma pienamente funzionale per consentire all’Ente di ospitare le proprie attività istituzionali e offrire un punto di riferimento stabile alla comunità delle persone sorde.

Durante il confronto, gli assessori Lala e Trano, in sinergia con il presidente Civiltà, hanno tracciato la tabella di marcia e impartito agli uffici competenti precise indicazioni operative per accelerare il completamento dell’iter amministrativo e arrivare in tempi brevi alla consegna effettiva delle chiavi.

«L’obiettivo – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà – è garantire all’ENS una sede adeguata, capace di rispondere alle esigenze dell’associazione e di rappresentare un riferimento stabile per l’intera comunità. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per dare risposte concrete e tempestive, promuovendo inclusione, partecipazione e piena cittadinanza».

Piena soddisfazione è stata espressa dal commissario straordinario Camillo Frizza, che ha ringraziato l’Amministrazione per la disponibilità dimostrata nel risolvere una necessità sentita dal territorio. Frizza ha inoltre annunciato che tornerà ad Agrigento in occasione della cerimonia di consegna ufficiale dei locali di Fontanelle, un passaggio atteso per il rilancio della vita associativa dell’Ente in provincia.

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