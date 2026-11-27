Si separano ufficialmente le strade tra l’Akragas e Leonardo Saito. La società biancazzurra ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, di aver formalizzato in data odierna la risoluzione consensuale del rapporto sportivo con il calciatore, mettendo così fine alla sua esperienza in maglia agrigentina. L’attaccante, nel corso della propria carriera, ha vestito le maglie di Licata, Sancataldese e Castrumfavara, maturando esperienze importanti nel panorama calcistico siciliano prima di approdare all’Akragas.

Nella stagione in corso, Saito ha collezionato complessivamente 3 presenze con la maglia biancazzurra, tutte partendo dalla panchina e subentrando a gara in corso, per un totale di 68 minuti giocati. Un’esperienza che si conclude dunque dopo alcune apparizioni nel corso dell’annata sportiva. Nel comunicato ufficiale, l’Akragas ha voluto ringraziare il calciatore per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto durante il suo percorso in biancazzurro. La società, la dirigenza e lo staff tecnico hanno inoltre rivolto a Leonardo Saito i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera, sia dal punto di vista personale che professionale.

Dopo la separazione con Luis Henrique, dunque, l’Akragas saluta un altro calciatore e registra una nuova uscita dalla propria rosa. Si chiude così il capitolo di Leonardo Saito con l’Akragas. Per il giocatore si apre adesso una nuova pagina della propria carriera, con la possibilità di valutare nuove opportunità e trovare una nuova sistemazione.

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