Si avvia verso la conclusione il primo filone processuale legato alla violenta rissa culminata con un tentato omicidio nell’agosto dello scorso anno nel quartiere Rinascita di Ribera. Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero della Procura di Sciacca, Simone Billante, ha formulato le richieste di condanna nei confronti di tre persone coinvolte, a vario titolo, nella vicenda.

Nello specifico, l’accusa ha sollecitato 3 anni e 3 mesi di reclusione per Antonino Rizzuto, 44 anni, originario di Sambuca di Sicilia, e 2 anni e 6 mesi per il figlio venticinquenne, Francesco Rizzuto. Chiesta inoltre la condanna a 2 anni di reclusione per il riberese Daniel Tuttolomondo, 27 anni. Per tutti e tre l’ipotesi di reato contestata è quella di rissa in concorso.

I fatti risalgono all’estate precedente, quando una lite nel quartiere riberese degenerò fino all’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Per quell’episodio rimane separata la posizione di un quarto imputato, Mario Caternicchia, che sta affrontando il processo con il rito ordinario con l’accusa ben più grave di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei magistrati saccensi, fu proprio lui a premere il grilletto contro un rivale utilizzando una pistola legalmente detenuta, finendo però per colpire una terza persona.

In attesa della decisione finale, il giudice ha disposto la revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nei confronti dei tre imputati per rissa. Il calendario del tribunale fissa ora l’ultima tappa: si tornerà in aula il prossimo 22 dicembre per la lettura della sentenza.

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