Esplora il Baglio Bonsignore, un incantevole gioiello tra Naro e Canicattì, dove vino, natura e fascino siciliano si fondono in un’esperienza indimenticabile. Passeggia tra i vigneti, assapora la deliziosa cucina e scopri i casotti in pietra che raccontano la storia di questa magica tenuta.

Nelle pittoresche terre dell’entroterra siciliano, esattamente a metà strada tra i comuni di Naro e Canicattì, sorge un vero e proprio gioiello: il Baglio Bonsignore. Questo incantevole baglio di recente ristrutturazione è il luogo ideale dove la natura, il vino e il fascino della Sicilia si fondono in un’esperienza indimenticabile.

Le colline del territorio agrigentino, punteggiate da vigneti, frutteti e campi di frumento, offrono uno spettacolo mozzafiato, specialmente al tramonto. E quando la luna fa capolino, il Baglio Bonsignore si apre con orgoglio, invitando tutti a immergersi in un’atmosfera magica e suggestiva. Le porte del baglio si spalancano per accogliervi in una serata di pura delizia enogastronomica, magari sotto il chiaro di luna.

I padroni di casa, i coniugi Deborah e Luigi Bonsignore, vi accoglieranno con calore e passione. Un ambiente familiare e autentico vi attende, con i loro due adorabili figli che contribuiscono alla magia dell’atmosfera. L’azienda Luca Cammarata fa la sua parte aprendo la serata con formaggi di capra realizzati con latte a freddo, una prelibatezza che è solo l’inizio del viaggio gastronomico.

Gli antipasti tipici, come il cous cous e la caponata, preparati con cura in casa, aprono le porte al piacere culinario. Una gustosa grigliata, accompagnata dai deliziosi panini con salsiccia, rappresenta la quintessenza della tradizione siciliana.

Ma il Baglio Bonsignore offre molto di più di un semplice banchetto: vi invita a immergervi nella sua bellezza autentica. Potrete passeggiare tra i filari di vigna, degustare il vino Bonsignore, seduti comodamente su una balla di fieno. La serata sarà accompagnata da musica che vi farà ballare e da lanterne cinesi che voleranno verso il cielo, regalando uno spettacolo davvero unico.

La passione di Debora e Luigi per le loro attività è evidente in ogni dettaglio. Oltre alle delizie enogastronomiche, il Baglio Bonsignore offre anche opportunità di escursioni e trekking, con l’obiettivo di rendere fruibile la diga San Giovanni. Gli ospiti possono godere di percorsi a cavallo o in bicicletta, esplorando le bellezze naturali e culturali della zona.

Un’esperienza di degustazione dei vini vi farà scoprire il Nero d’Avola, un vino fermo che esprime al meglio le caratteristiche del vitigno principe della Sicilia. Questo vino di eccellenza è solo un esempio delle sorprese che il Baglio Bonsignore ha in serbo per voi.

All’interno della tenuta, un cubburi ben conservato vi condurrà alla scoperta dei casotti in pietra utilizzati dai pastori, noti come “cubburi” o “tholos”. Questi antichi rifugi rappresentano una parte preziosa della storia e della cultura siciliana, offrendo un’ulteriore dimensione alla vostra esperienza.

Baglio Bonsignore, dove il vino, la gastronomia e la magia delle colline siciliane si incontrano in una sinfonia di sensazioni uniche. ✨

#BaglioBonsignore #EsperienzaDiGusto #VinoSiciliano #CollineMagiche #CubburiAntichi #SiciliaAutentica