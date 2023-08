Palma di Montechiaro – In un annuncio che ha catturato l’attenzione della scena politica locale, il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha ufficialmente aderito al partito Fratelli d’Italia. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il Coordinatore della Sicilia occidentale del partito, Gianpiero Cannella.

“Per me – ha dichiarato Castellino – si tratta di un ritorno a casa vista la mia militanza in Alleanza Nazionale in passato. Sono entusiasta di unirmi a Fratelli d’Italia e contribuire alla sua missione politica”. Questa decisione segna un passo significativo nella carriera politica di Castellino, il quale ha già una solida esperienza in campo politico locale.

Il Coordinatore Gianpiero Cannella ha accolto il Sindaco con calore, sottolineando l’importanza del suo ingresso nel partito. “Diamo il nostro cordiale benvenuto a Stefano Castellino nella comunità politica di Fratelli d’Italia”, ha affermato. “Sono convinto che il suo contributo arricchirà ulteriormente il nostro impegno politico e rafforzerà la sua azione sul territorio di Palma di Montechiaro”.

“È con grande piacere che do il mio cordiale benvenuto a Stefano Castellino nella comunità politica di Fratelli d’Italia”, ha affermato il Deputato Regionale Giusy Savarino, con una nota stampa. “Oggi, insieme al nostro Coordinatore Giampiero Cannella, Stefano ha formalizzato la sua adesione al partito, segnando un passo importante per il nostro movimento.”

Savarino ha sottolineato che l’ingresso di Castellino in Fratelli d’Italia contribuirà a rafforzare ulteriormente l’azione politica sul territorio di Palma di Montechiaro. “Sono sicura che il suo apporto produrrà un valore aggiunto alla nostra squadra e arricchirà il nostro impegno verso la comunità che amministra”, ha aggiunto.

La Deputata Regionale ha concluso rivolgendo i suoi migliori auguri a Stefano Castellino per questa nuova fase della sua carriera politica. “Rinnovo i miei auguri di buon lavoro a Stefano e gli assicuro la vicinanza sia mia che di Fratelli d’Italia”, ha dichiarato Giusy Savarino.

Anche l’assessore alla cultura al Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, ha espresso il suo supporto a Castellino attraverso i social media. L’assessore alla cultura ha postato una foto al fianco di Castellino, dando il benvenuto al partito e congratulandosi con lui per questa nuova tappa della sua carriera politica.

La decisione di Stefano Castellino di unirsi a Fratelli d’Italia rappresenta un movimento significativo nel panorama politico locale e potrebbe avere impatti importanti sulla dinamica politica nella regione. Il partito, guidato da Giorgia Meloni, sembra continuare a rafforzarsi e ad attirare nuove figure influenti nel suo percorso.

Fonte Comunicato stampa a cura di Gaetano Ravanà