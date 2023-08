Nella splendida cornice del teatro della Valle dei Templi di Agrigento si è svolto l’evento “Mamma Africa: di mare, di madri e altre storie”, organizzato dal questore di Agrigento Emanuele Ricifari, con la collaborazione del Parco Archeologico. All’iniziativa erano presenti tutte le massime autorità locali e provinciali. Apprezzati i vari momenti dell’iniziativa.

Durante la serata è stato proiettato il video-documentario del produttore cinematografico Luca Vullo dal titolo “Ccà semu” che racconta storie di accoglienza, con le interviste agli abitanti di Lampedusa, da sempre, impegnati ad offrire una mano d’aiuto ai migranti che approdano sulla più grande isola delle Pelagie.

“Abbiamo voluto far conoscere agli agrigentini cos’è la realtà degli sbarchi, di queste persone che arrivano, non solo dal racconto delle testate di informazione o dalle narrazioni per sentito dire da bar”, ha detto il questore Ricifari. Un altro momento significativo le testimonianze di chi, ogni giorno, vive il fenomeno dei flussi migratori.