Ha rimediato una gomitata in pieno volto che gli ha causato la lussazione di un dente: incidente per l’americano della Fortitudo Moncada Agrigento, Dwayne Cohill nel giorno del suo compleanno. Non ha perso tempo, l’americano si è recato nello studio dentistico di Giovanni Castorina che ha sistemato il dente. Alla fine una foto con tanto di sorriso.