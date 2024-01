Per l’ incontro di domani all’ Esseneto tra Akragas e Ragusa ecco chi sono i convocati da Mister Coppa. Portieri: Sorrentino e Governali. Difensori: Cipolla, Rechichi, Fragapane, Caramanno, Di Stefano, Scozzari e Guscio.Centrocampisti: Perez, Inzerillo Garufo, Sanseverino e Puglisi. Attaccanti:Di Mauro, Marrale, Liga, Casadidio, Olaoye, Grillo e Litteri. L’ incontro valevole per la 23^ giornata di campionato di serie D, si svolgerà per disposizione della Questura, a porte chiuse. La società ha messo a disposizione dei tifosi la diretta gratuita sul canale ufficiale dell’ Akragas all’ indirizzo www.akragastv.it