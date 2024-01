Il Sindaco di Agrigento, Francesco Micicchè, insieme all’Assessore alla Cultura Costantino Ciulla, ha preso parte oggi all’importante cerimonia di inaugurazione dell’anno di Capitale della Cultura 2024 a Pesaro. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Durante l’incontro, il Sindaco Micicchè e l’Assessore Ciulla hanno avuto l’onore di incontrare il Ministro Sangiuliano prima di unirsi alla cerimonia, dove è intervenuto anche il Presidente Mattarella. Quest’ultimo ha sottolineato l’importanza della diversità culturale in Italia, definendola “espressione della pluralità delle culture”.

Il Capo dello Stato ha evidenziato le radici antiche e robuste dei centri italiani, radici che devono essere preservate per contribuire all’immagine del Paese. Mattarella ha sottolineato che la cultura è un elemento fondamentale che ha contribuito alla costruzione della dignità e libertà della persona, sull’uguaglianza dei diritti e sulla partecipazione solidale al bene comune nel corso della storia.

In particolare, il Presidente Mattarella ha affermato che “la cultura è come un lievito che può rigenerare la pace”, sottolineando il ruolo essenziale della cultura nell’instaurare un clima di armonia e comprensione reciproca.

Anche il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha espresso la sua soddisfazione nel inaugurare l’anno di Capitale della Cultura a Pesaro. Sangiuliano ha condiviso un aneddoto personale, ricordando quando il Sindaco di Pesaro, Ricci, gli propose l’idea di candidare la città come Capitale della Cultura quattro anni fa. Il Ministro ha ammesso di non aver mai pensato di trovarsi lì, da ministro, a inaugurare quell’importante giornata.

Sangiuliano ha elogiato Pesaro come un brillante esempio di rinascimento italiano, definendola la “città della musica”. Ha incoraggiato i cittadini a far crescere questa esperienza, sottolineando che la forza del suo crescendo dovrà essere una guida per l’intera esperienza di Capitale della Cultura. Ha inoltre elogiato i cittadini di Pesaro come un prezioso esempio di operosità, invitandoli a promuovere il luogo come un punto di incontro e intreccio di sensibilità diverse, una città che coinvolge ed evolve.

Nel post dell’Assessore Costantino Ciulla su Instagram, è stata condivisa un’immagine che cattura il momento speciale di questa mattina, mentre condivide un caffè con il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. L’entusiasmo e la cordialità traspare dalla didascalia: “Caffè speciale questa mattina in compagnia del Ministro Sangiuliano. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di Pesaro 2024.”

Nel frattempo, l’attenzione è stata già rivolta all’orgoglio per Agrigento, la Capitale italiana della cultura. Il Sindaco Micicchè e l’Assessore Ciulla, con il loro impegno, hanno contribuito ad alimentare la discussione sulla ricchezza culturale di Agrigento. Una città che ha già dimostrato di essere un faro di cultura e storia, diventando un esempio per tutto il Paese.

L’hashtag finale, “Ad maiora 💪🏻”, esprime la determinazione e l’auspicio di raggiungere traguardi ancora più elevati. Un incoraggiamento a continuare sulla strada della promozione culturale e della valorizzazione delle radici storiche. La foto e la didascalia testimoniano un momento di condivisione e di impegno, sottolineando l’importanza di celebrare e preservare la cultura italiana.