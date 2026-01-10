Una brutta e triste storia accaduta nei giorni scorsi in un’abitazione di uno stabile alla periferia di Agrigento. Due sorelle agrigentine hanno fatto a botte dopo che la più giovane è tornata a casa, per l’ennesima volta, in stato di alterazione psico-fisica a causa degli effetti del crack.

E’ stato un cittadino a chiamare il 112. Ad evitare il peggio l’arrivo fulmineo delle forze dell’ordine. Entrambe hanno rifiutato le cure mediche. Nell’Agrigentino c’è un problema crack. Un vero e proprio incubo per le famiglie.

Come ripetono spesso le forze dell’ordine, è uno stupefacente altamente pericoloso, in grado di indurre elevata dipendenza, e rapida assuefazione psicologica e fisica, inoltre è in grado di aumentare gli istinti violenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp