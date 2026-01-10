Nuova condanna per Domenico Quaranta, 50 anni, di Favara, già riconosciuto colpevole lo scorso luglio per il danneggiamento della Scala dei Turchi di Realmonte. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Laerte Conti, lo ha condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione per la devastazione dei vasi decorativi del viale delle Dune a San Leone. Il danneggiamento è avvenuto il 31 dicembre del 2020.

Nello stesso procedimento Quaranta è stato assolto dalle accuse di danneggiamento e deturpamento della marna bianca di Punta Bianca, per le quali il giudice ha ritenuto non sufficienti le prove a suo carico. Ed è stato assolto anche per altri episodi: l’incendio del portone del Comune di Favara e le scritte comparse sui muri della Casa natale di Luigi Pirandello e della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp